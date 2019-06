Euroligue: le Castors Braine directement qualifié pour la phase de groupes et candidat pour organiser le Final Four

Castors Braine est directement qualifié pour la phase de poules de l’Euroligue féminine de basket, a annoncé son président Jacques Platieau samedi. Les Brainoises disputeront la principale compétition européenne chez les dames pour la 4e fois.

«Nous avons reçu l’assurance d’être versés directement dans les groupes grâce à notre ranking européen», a confirmé Jacques Platieau. «Les inscriptions sont toujours en cours, mais nous savons déjà que nous ne devrons pas passer par un tour préliminaire. En outre, je peux confirmer que nous posons notre candidature pour l’organisation du Final Four en avril prochain.»

Castors Braine a décroché cette saison son sixième titre de champion de Belgique de suite. L’aventure en Euroligue par contre s’était soldée par une 8e et dernière place dans l’un des deux groupes de huit avec 13 défaites en 14 rencontres. Les Brainoises, 8es de leur poule aussi en 2018 et 7es en 2016, misent notamment sur l’arrivée du coach français Frédéric Dusart pour faire mieux, et terminer au moins 5e ou 6e pour être reversé en quarts de finale de l’EuroCoupe FIBA.

Parmi les autres équipes inscrites en Euroligue la saison prochaine, Lyon ASVEL Féminin, champion de France avec Julie Allemand, est qualifié aussi directement pour la phase de groupes.