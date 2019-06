Un singe prend l’appareil photo d’une famille de touristes pour un selfie et… un doigt d’honneur

Cette famille australienne a rapporté un souvenir plutôt insolite de ses vacances en Indonésie.

En vacances à Bali, la famille Hicks a fait le plein de photos. Mais au milieu des clichés paradisiaques, c’est une photo un peu spéciale qui a rendu leur voyage inoubliable.

A mischevious monkey has left a Sunshine Coast family scratching their heads after the cheeky primate gave them the middle finger while taking a selfie! 😂🙊 #9Today pic.twitter.com/t63l5HTe1b