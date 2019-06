Absent avec Dalian Yifang, Carrasco se justifie: «Je serai là pour aider mon club à gagner les suivants»

Absent pour le match de Dalian Yifang «pour des raisons indépendantes de sa volonté», Yannick Carrasco s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour couper court aux rumeurs de transfert.

Si Dalian Yifang joue ce samedi, Yannick Carrasco ne fait pas partie de la sélection du club chinois. Et pour cause, l’international belge, de retour du rassemblement des Diables rouges, aurait connu des problèmes avec son vol et n’est pas arrivé à temps pour le déplacement au Hebei Fortune.

Afin de dissiper tout malentendu auprès des supporters de Dalian, le Diable rouge, au cœur de nombreuses rumeurs de transfert ces dernières semaines, s’est exprimé sur Twitter. «Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n’ai pas pu arriver à temps pour aider mon équipe aujourd’hui. Ma volonté de gagner les matches avec Dalian est intacte. Je souhaite à mon équipe bonne chance! Je serai là pour aider mon club, mon président à gagner les suivants!»

Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n ai pas pu arriver à temps pour aider mon équipe aujourd’hui. Ma volonté de gagner les matches avec Dalian est intacte. Je souhaite à mon équipe bonne chance! Je serais là pour aider mon club, mon président à gagner les suivant ! — Yannick Carrasco (@CarrascoY21) 15 juin 2019

Une façon pour l’ailier de 25 ans de rassurer les fans du club chinois, qui doutent de la motivation de Carrasco depuis ses déclarations sur son désir de retourner en Europe.

Le tweet de Carrasco n’a toutefois pas découragé les fans d’Arsenal qui ont inondé la publication de messages le suppliant de rejoindre les Gunners, qui lui auraient fait une offre.