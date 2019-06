VIDÉO | Des sacs plastiques «gênants» censés dissuader les clients attirent des collectionneurs

Un épicier canadien a lancé une série de sacs aux slogans embarrassants pour dissuader ses clients d’utiliser du plastique. Si l’initiative «éco-friendly» semble fonctionner, elle attire également des collectionneurs intrigués.

«Coopérative des soins du colon», «Magasin de vidéos étranges pour adulte», «Onguent pour verrue»: avec ces sacs aux inscriptions gênantes, David Lee Kwee pensait dissuader ses clients d’utiliser des sacs plastiques et ainsi, faire un petit geste pour la planète. Mais l’initiative de cet épicier canadien s’est quelque peu retournée contre lui.

Et pour cause, ces sacs au design vintage censés repousser les clients ont fait le buzz depuis leur arrivée au magasin. «Certaines personnes viennent spécialement au magasin pour les collectionner car ils adorent l’idée», a admis le gérant du «East West Market» dans une interview pour le Guardian.

Malgré ce buzz surprise en contradiction avec le but premier de la campagne, l’initiative semble fonctionner puisque l’épicier affirme que plusieurs clients, principalement des personnes âgées, ont préféré ne pas emballer leurs courses dans ces sacs.

«Évitez la honte. Apportez un sac réutilisable.»

Le magasin de Vancouver a lancé cette campagne «éco-friendly» au début du mois en imprimant des slogans percutants sur 1 000 sacs. L’idée de base était que les clients du magasin souhaitant un sac en plastique devaient non seulement payer 5 centimes, mais également subir la gêne des passants dans la rue, à cause de ces messages tendancieux.

Ce n’est pas la première fois que ce commerçant tente de sensibiliser ces clients à la surconsommation de plastique. Auparavant, il avait déjà augmenté le prix de ses sacs mais il a voulu aller encore plus loin. «On prenait une bière, ma fille et moi, et on s’est dit qu’il fallait trouver une nouvelle idée. Il fallait que ce soit intéressant et gênant. Mais pas trop gênant, surtout amusant», a expliqué le commerçant au site La Presse.

En dessous des slogans embarrassants, le véritable objectif de la campagne est écrit en petits caractères sur chaque sac: «Évitez la honte. Apportez un sac réutilisable.»

A Vancouver, deux millions de sacs sont jetés à la poubelle chaque semaine. Pour changer cela, le gouvernement canadien a adopté, le 10 juin dernier, une mesure interdisant les plastiques à usage unique dès 2021.