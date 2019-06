Cinq aventuriers marquants de Koh-Lanta au casting de la 21e saison pour un rôle inédit

La production de TF1 a fait appel à des aventuriers chevronnés pour épauler des apprentis Robinsons dans la prochaine saison de Koh-Lanta.

Alors que la saison 20 est sur le point de connaître son dénouement, le tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta a déjà commencé en mai dans le Pacifique Sud. Et si l’on en croit les informations duquotidien Le Figaro, cinq anciens aventuriers seraient de la partie.

Teheiura serait de la partie. ALP Plusieurs ex-candidats ont donc passé les différentes étapes du casting et la production a jeté son dévolu sur cinq d’entre-eux. Ce sont donc Teheiura (saison 11, La Revanche des héros et La Nouvelle Édition), Claude (saison 10 et La Revanche des héros), Moussa (saison 3 et La Revanche des héros), Jessica (saison 14) et Sara (saison 12 et La Nouvelle Édition) qui ont participé à cette dernière mouture de l’émission de téléréalité et d’aventure de TF1.

Claude et Teheiura sont notamment considérés comme les deux meilleurs candidats de l’émission, toutes saisons confondues, avec respectivement 11 et 10 victoires dans des épreuves (de confort et d’immunité) individuelles.

Pour cette 21e saison, qui devrait être diffusée à l’automne, TF1 a une nouvelle fois bouleversé les règles du jeu puisque ces cinq aventuriers ayant marqué l’histoire de Koh-Lanta ont servi de récompense à d’apprentis aventuriers lors des épreuves de confort.

Par ailleurs, des sportifs participeraient également à cette nouvelle saison. Un peu à l’image du «Choc des héros» de 2010, dans lequel sept anciennes gloires sportives avaient affronté sept aventuriers.