VIDÉO | Koh-Lanta: séquence émotion, perte de poids et une Belge en finale

Riche en émotions, le 13e épisode de «La Guerre des chefs» a vu un candidat être éliminé aux portes de la finale. De son côté, la Grézienne Maud a réussi à décrocher sa place en finale.

Pour ce 13e épisode de La Guerre des Chefs, l’égalité est parfaite avec trois hommes, trois femmes, deux Bleus, deux Rouges et deux Jaunes. Enfin presque parfaite puisque Steeve et Cindy ont un coup d’avance grâce à leur collier d’immunité qui les qualifie virtuellement pour la finale. Les candidats sont également ravis de l’élimination de Maxime, candidat redoutable dans les épreuves mais jugé insupportable sur le camp.

Et après les sourires, place aux larmes. Pour le dernier jeu de confort de cette saison, la production a fait venir les proches des candidats pour une séquence émotion. La Grézienne Maud ne peut contenir ses larmes à la vue de son mari Jean-Luc, son compagnon depuis 25 ans.

C’est sur un «jeu du pendule» que les aventuriers se sont disputé le droit de passer une nuit dans une superbe villa avec leur proche. Steeve remporte finalement la victoire et une soirée de luxe avec son fils Hugo. L’ex-Jaune peut également récompenser un autre aventurier et décide d’offrir un dîner à Cindy et son amoureux.

Le lendemain, les six rescapés de l’aventure se disputent la dernière épreuve d’immunité, intitulée: «Ne pas choir pour garder l’équilibre». Sur le célèbre parcours d’équilibre en plusieurs étapes, c’est Aurélien le cascadeur qui se détache rapidement des autres. Opposé à Steeve en finale de l’épreuve, il franchit tous les obstacles d’une traite et soulève le totem, synonyme de place en finale.

Avant de passer au conseil, les six aventuriers découvrent un miroir et une balance et se rendent compte à quel point ils ont changé physiquement durant l’aventure. Si Cindy et Clo ne se plaignent pas de leur amaigrissement, Maud est sous le choc et fond en larmes. «Ça ne m’a pas fait du bien, ce n’était pas une bonne surprise», a avoué la Belge qui a perdu 12 kilos. De leur côté, Steeve et Cyril ont tous deux perdu 15 kilos.

Ensuite, vient l’heure fatidique du conseil. Qui de Maud, Cyril ou Clo sera éliminé aux portes de la finale?

Sur le camp, Cyril et Clo savaient qu’ils étaient sur la sellette et cela se confirme lors du dépouillement des votes avec trois voix contre Cyril et trois autres contre Clo, ainsi qu’un vote contre Maud. Après un nouveau vote, sans le vote noir cette fois, les deux aventuriers arrivent une nouvelle fois à égalité et vont devoir se départager en tirant la boule noire. C’est finalement Cyril qui la pioche et qui est donc éliminé, sans regrets. «Je voulais sortir avec panache et je sors sans regret. Provoquer l’égalité, c’était ma seule chance», lance-t-il.

Maud a donc réussi son pari et obtenu son ticket pour la finale. La déléguée commerciale domiciliée à Grez-Doiceau aura donc une chance de remporter cette 20e saison de Koh-Lanta.