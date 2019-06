Copa America - Le Brésil bat la Bolivie 3-0 en ouverture du tournoi

(Belga) Sans Neymar blessé, le Brésil a facilement battu la Bolivie vendredi soir en match d'ouverture de la Copa America qui a lieu cette année sur son sol. Les hommes de Tite ont battu les Boliviens à Sao Paulo 3-0, grâce à des réalisations de Coutinho et Everton.

Philippe Coutinho, milieu de terrain du Barça, a ouvert le score en deuxième mi-temps, sur penalty (50e). Il a doublé l'avance des Brésiliens trois minutes plus tard, avant qu'Everton ne plante lui aussi un but à la 85e, quatre minutes après être monté en jeu en remplacement de David Neres. Le jeune attaquant de 23 ans du club brésilien du Grêmio a impressionné avec une splendide frappe qui a surpris le gardien bolivien Carlos Lampe. Les deux autres adversaires du Groupe A, Vénézuela et Pérou, s'affrontent à Porto Alegre samedi après-midi dans ce tournoi sud-américain à 12 équipes, dont le Chili est double tenant du titre. (Belga)