Mondial U20 - L'Équateur remporte la finale de consolation contre l'Italie

L'Équateur a pris la 3e place du Mondial U20 en Pologne vendredi après avoir remporté la finale de consolation face à l'Italie à Gdynia, en Pologne. Les Sud-Américains se sont imposés 0-1 après prolongation.

Les deux équipes - qui s'étaient déjà affrontées en phase de poules (victoire 1-0 de l'Italie) - ne sont pas parvenues à se départager après 90 minutes très intenses où les Équatoriens ont notamment touché le poteau. Lors de la prolongation, l'Italie a manqué un penalty via Marco Olivieri (95e), peu avant le but décisif de Richard Mina (104e). Le titre mondial se disputera samedi à 18h entre l'Ukraine et la Corée du Sud.