Saisi, fin 2017, par la Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie (CNAPD) et par la Ligue des Droits humains sur la question des licences d’exportation d’armes wallonnes vers l’Arabie saoudite, le Conseil d’État a décidé, vendredi, d’annuler une série de licences d’exportation octroyées à la FN Herstal et à CMI.