CEB, pour certificat d’études de base. Trois lettres qui depuis juin 2009 ont fait couler beaucoup d’encre, soulevé moult critiques et généré du stress tant chez les enseignants que chez les enfants et leurs parents. On revient sur une décennie d’épreuves en français, mathématiques et éveil avec Gérard Legrand, inspecteur général de l’enseignement fondamental.