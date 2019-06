Le Paris Saint-Germain se sépare de son directeur sportif

Le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de son directeur sportif, le Portugais Antero Henrique, vendredi en fin d’après-midi. Le dirigeant de 51 ans était arrivé dans la capitale française en juin 2017.

«Le Paris Saint-Germain et Antero Henrique ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration», a écrit le club parisien qui «remercie Antero Henrique pour son professionnalisme et son engagement au cours de ces deux dernières années et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets.»

Le poste vacant laissé par Henrique devrait être récupéré par le Brésilien Leonardo, annoncent les médias français et italiens. Ancien directeur sportif du PSG de 2011 à 2013, Leonardo a démissionné de son poste de directeur général du département sportif de l’AC Milan le 28 mai dernier.