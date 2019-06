Liège s’apprête à nettoyer 8,4 km d’égouts

Une vaste opération de curage des égouts sera entamée lundi, à Liège. Il s’agit de curer 8,4 km de réseau en rive gauche, de l’avenue Blonden à Coronmeuse, en passant par les boulevards.

On ne les voit pas et ils sont pourtant là, sous nos pieds, et d’une importance capitale. Les égouts doivent faire l’objet d’entretiens pour éviter de mauvaises surprises, à long terme.

L’échevin liégeois des Travaux, Roland Léonard (PS), annonce justement que Liège se lance dans une importante opération de nettoyage des égouts dits structurants, en rive gauche. Il s’agit des égouts qui récoltent la plupart des eaux en provenance des hauteurs, sur la rive gauche. Le réseau concerné s’étend sur 8,4 km, de l’avenue Blonden à Coronmeuse en passant par les boulevards, Feronstrée et la rue Saint-Léonard.

Une première étape sera entamée ce lundi 17 juin au niveau du boulevard de la Sauvenière, depuis le pont d’Avroy jusqu’à la place Xavier Neujean, et aux abords de l’opéra. L’ensemble des travaux de curage, cependant, s’étalera sur un calendrier de trois ans.

En quoi consistent les travaux?

Ce curage est assuré par un camion qui injecte dans les égouts de l’eau sous haute pression pour pomper les boues accumulées, en aval. L’utilisation d’une telle machinerie permet d’éviter «l’utilisation d’une main-d’œuvre humaine dans des conditions humaines et parfois dangereuses», comme cela se pratiquait autrefois avec la technique du bouclier.

Le but consiste à nettoyer les égouts, évidemment. Mais aussi, à terme, à permettre à l’AIDE (Association intercommunale pour le démergement et l’épuration) de réaliser un contrôle sanitaire des infrastructures, puis un cadastre du réseau.

Au niveau des désagréments éventuels, l’échevin des Travaux annonce que le camion en question fera un peu de bruit, tandis que les opérations pourraient occasionner le dégagement de quelques odeurs. Au niveau de la mobilité, la circulation piétonne et automobile ne sera pas interrompue sur les tronçons concernés. Des espaces de stationnement seront par contre réservés sur des tronçons longs de 12 mètres.