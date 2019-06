Cyril Lignac ferme un de ses restaurants

Fin juillet, le restaurant parisien de Cyril Lignac «Le Quinzième» fermera ses portes. Un choix qu’il explique.

«Je l’ai ouvert il y a quinze ans, j’ai l’impression aujourd’hui de ne plus avancer, d’avoir lu ma dernière page du livre, explique Cyril Lignac au journal «Le Monde». Et je m’interroge: est-ce que les gens ont encore envie d’un restaurant gastronomique? Ces temps-ci, je vends plus de grands crus dans mes enseignes sans étoiles qu’au Quinzième, je vois que certains restaurants trois étoiles ferment le midi et que les palaces comme le Prince de Galles, le Crillon ou le Lutetia semblent avoir renoncé aux tables étoilées.»

Plus conforme à ses attentes ni à celles du public, le troisième restaurant ouvert par Cyril Lignac fermera donc ses portes fin du mois de juillet.

étoilé deux ans après son ouverture, «Le Quinzième» n’a jamais réussi à décrocher une seconde étoile. Le pâtissier souligne n’avoir plus envie «d’être dans un système de classement»: «Je veux m’en libérer».