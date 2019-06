Après avoir été abattu par la Ville, le chêne de la liberté de Froidmont sera remplacé

L’affaire a fait le tour des réseaux sociaux: la Ville a abattu l’arbre de la liberté sur la place de Froidmont. C’était une nécessité...

En novembre 2018, un nouveau chêne venait remplacer celui qui avait été planté un siècle plus tôt dans le but de marquer la fin du premier conflit mondial et saluer la liberté retrouvée.

La plantation du nouvel arbre a été réalisée par les enfants de l’école de Froidmont et s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de Tournai au parc naturel des Plaines de l’Escaut.

L’intervention, il y a quelques jours, du service des Espaces verts a été très mal ressentie par des habitants du village et certains ne se sont pas privés de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

«Je suis depuis toujours un amoureux des arbres et ne laisserai pas faire n’importe quoi, explique le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, dans un communiqué. On abat un arbre que si il y a nécessité absolue: pour des raisons de sécurité, si l’arbre est mort, etc. et on replante systématiquement. Mes racines villageoises que je revendique m’ont appris que tout bois prend racine à la Sainte-Catherine (25 novembre). Par contre, à la Sainte-Elisée, c’est-à-dire le saint du jour, je suis prêt à contribuer à un nouveau dicton. À savoir qu’à la Sainte-Elisée, les arbres ne seront pas plantés pour éviter qu’à la fin de l’année ils soient mort-nés…»

Tout cela pour dire que l’arbre retiré par les hommes des Espaces verts ne pouvait être sauvé, mais que la Ville s’engage à en replanter un nouveau dès que la saison se voudra idéale, soit aux alentours de la Sainte-Catherine. Pour la petite histoire, le chêne planté par les enfants n’a pas résisté à la sécheresse.

En attendant, les Espaces verts ont planté de jolies fleurs dans le parterre qui a accueilli les précédents arbres de la liberté et où poussera le prochain…