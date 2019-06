Tour de Belgique: Tim Wellens (Lotto Soudal) remporte le contre-la-montre, Remco Evenepoel reste en bleu

Tim Wellens (Lotto Soudal) s’est montré le plus rapide de la 3e étape du 89e Tour de Belgique cycliste (2.HC), vendredi à Grimbergen. Il a devancé tous ses adversaires dans 9,2 km disputés contre-la-montre.

Wellens a réussi le temps de 10 minutes et 46 secondes. Nathan Van Hooydonck a pris la 2e place à 1 seconde et Victor Campenaerts (Lotto Soudal), le recordman du monde de l’heure et champion d’Europe de la spécialité, la 3e à 2 secondes.

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a dû se contenter de la 4e à 3 secondes.

L’Irlandais Ryan Mullen (Trek-Segafredo), malgré des ennuis de dérailleur peu avant l’arrivée, a fini 5e à 4 secondes.

Wellens décroche sa 26e victoire professionnelle, la 4e de l’année.

Au classement général, Remco Evenepoel conserve facilement le maillot bleu de leader qu’il a endossé jeudi à Zottegem à l’issue de sa victoire dans la 2e étape, le premier bouquet chez les élites pour le néo-pro de 19 ans. Il devance désormais Wellens de 57 secondes et Campenaerts de 1 minute.

Samedi, la 4e et avant-dernière étape de ce Baloise Belgium Tour, la plus sélective, est dessinée autour de Seraing sur la distance de 151,1 km avec pas moins de 9 côtes répertoriées, la dernière à moins de 10 kilomètres de la banderole d’arrivée.