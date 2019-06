Le combat de Justin Bieber contre Tom Cruise: «C’était une blague!»

Début de semaine, un tweet de Justin Bieber enflammait la toile: le jeune chanteur avait décidé de mettre Tom Cruise au défi de se retrouver dans un ring de MMA pour un combat en bonne et due forme. Aujourd’hui, le chanteur se marre et s’explique.

«Non, c’était juste une blague!», s’est exclamé Justin Bieber alors qu’il était interpellé au sujet dudéfi lancé à Tom Cruise, 56 ans, mercredi dernier.

«Je ne sais pas ce qui m’a pris: je regardais une interview donnée par Tom Cruise et j’ai eu l’idée de ce tweet. Je fais ce genre de choses parfois, a-t-il expliqué à TMZ. En plus, je suis quasiment sûr qu’il me mettrait une raclée!»

Retour lucide.