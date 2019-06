Le chantier du tram s’empare progressivement de la ville

Le chantier du tram entre dans une phase de plus en plus concrète. Des travaux en sous-sol seront réalisés à Coronmeuse, dès mardi. Et le chantier s’emparera prochainement de la rue Léopold, dans l’hypercentre.

Les Liégeois n’ont pas pu les louper: les travaux relatifs au tram font progressivement leur apparition en divers endroits de la ville, depuis Sclessin jusqu’à Coronmeuse. À ce stade, il s’agit surtout de travaux préliminaires, à savoir des sondages en sous-sol qui permette de localiser avec précision la présence des canalisations et d’éviter les mauvaises surprises lors des futures phases du chantier.

Ces sondages sont réalisés depuis quelques jours aux abords de l’hôtel de ville et en Feronstrée, notamment.

Coronmeuse

Du côté de Coronmeuse, au nord de la ville, des travaux d’une autre nature seront entamés la semaine prochaine. Il s’agit du déplacement de plusieurs chambres de visite le long du quai, sur le tronçon entre la rue de la Câblerie et la rue du Tir. Une première phase de travaux se déroulera du 18 juin au 5 juillet et deux autres phases suivront.

Rappelons que le quartier de Coronmeuse fait partie des premiers impactés par le chantier, entamé dès ce printemps. Il s’agit en fait du tronçon allant de la place des Déportés à Coronmeuse, sur lequel le chantier suivra, comme ailleurs, plusieurs phases successives: travaux en sous-sol, travaux de voiries puis installation de la plateforme du tram. La fin du chantier, dans ce quartier-là, est prévue pour mai 2021.

Dès ce mardi, en attendant, plusieurs mesures de circulation seront instaurées, la principale étant la circulation automobile sur une voie dans chaque sens.

Les mesures de circulation instaurées dès mardi sur le quai de Coronmeuse. -

Et dans l’hypercentre?

Le premier axe du centre-ville à être impacté par les travaux sera celui formé par la rue Léopold et la rue de la Cité. En théorie, les choses sérieuses devaient commencer ce 17 juin, avec des travaux préparatoires qui consistent à enlever les panneaux, les poubelles etc. La phase 1 du chantier (déplacement des réseaux souterrains) devait commencer début juillet. Mais ces dates sont quelque peu postposées, nous informe-t-on. Un calendrier précis devrait être communiqué prochainement.