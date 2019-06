Attaque en mer d’Oman: les marins du pétrolier japonais ont vu «un objet volant»

Les États-Unis publient une vidéo

Le Centcom, commandement interarmées responsable des opérations militaires américaines de la Corne de l’Afrique à l’Asie centrale, a publié une vidéo de ce qu’il présente comme l’accostage d’un des deux navires, le Kokuka Courageous, par une vedette rapide des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran. Jeudi, deux pétroliers ont été la cible d’attaques en mer d’Oman. Washington déclare tenir l’Iran pour responsable de ces faits.

Selon le Centcom, la vidéo montre l’équipage iranien enlever une mine non explosée de la coque du navire, propriété d’un armateur japonais.

Voici «les faits», écrit sur Twitter Press TV, la chaîne d’information en anglais de la télévision d’État iranienne: les Gardiens de la Révolution étaient «la force la plus proche du lieu de l’incident». «L’#Iran a été le premier à se rendre sur place pour porter secours aux équipages» des bateaux-citernes attaqués, ajoute Press TV.

«Pensez-vous que la vidéo du Pentagone appuie l’accusation de Washington sur ‘l’implication’de l’Iran?» demande la chaîne qui publie avec son tweet un extrait de la vidéo en noir et blanc du Centcom.

Cet extrait est notamment amputé des premières images de la vidéo américaine, sur lesquelles des hommes à bord de la petite embarcation semblent retirer quelque chose de la coque du gros navire.

Le sultanat d’Oman a envoyé deux navires d’aide pour les opérations de recherche et de secours après les incidents de jeudi, affirme le Centre de sécurité maritime.