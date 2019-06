Ducasse de Mons: les moments clés

Si le Doudou a officiellement été lancé mercredi avec le pot du bourgmestre et du collège communal, il connaît son apogée ce samedi 15 et dimanche 16 juin. Avec quelques rendez-vous incontournables.

Ils étaient déjà nombreux à s’abandonner aux plaisirs de la fête et de la bière jeudi soir. Les structures extérieures à peine montées devant les façades des cafés et c’était parti pour une semaine à s’en jeter des litres dans le gosier.

Ce vendredi soir, la foule sera encore vraisemblablement au rendez-vous sur la Grand-Place, pour le traditionnel concert organisé par Sud Radio. Et on pousse un ouf de soulagement: la radio hennuyère nous épargne Mister Cover, qui a squatté la scène trois ans d’affilée. D’excellents entertainers et de bons musiciens certes, mais la récurrence saoule autant qu’un Doudou complet sans décoller du bar.

Cette année, place à un autre groupe… de covers puisque c’est Killer Queen qui est la tête d’affiche. Surfant sur le succès du film Bohemian Rhapsody, Sud Radio compte sur ce tribute band adoubé par Brian May pour enflammer la Grand-Place de Mons. Avant ces clones, cinq artistes originaux se succéderont pour des mini-sets: Typh Barrow, Mustii, Bastian Baker, Grand George et Zappeur Palace. Rendez-vous dès 21 h.

Ducasse rituelle

Les festivités de la Ducasse de Mons peuvent être classées en deux pôles: la Ducasse rituelle, dont les activités sont encadrées et labellisées par l’Unesco, et la Ducasse festive.

Descente de la châsse

Le coup d’envoi de la Ducasse rituelle se donne le samedi à 20 h. En la Collégiale sainte Waudru se déroule la «descente de la châsse», une cérémonie solennelle au cours de laquelle la châsse renfermant les restes de sainte Waudru est descendue du maître-autel. Déposés à la croisée du transept, ceux-ci sont confiés par l’autorité religieuse aux représentants du pouvoir civil, qui en assureront la protection hors de l’église, le temps de la Ducasse.

Le reliquaire montois et ses hallebardiers ÉdA Cette cérémonie attire tant qu’un écran géant est désormais installé à l’extérieur de l’édifice religieux pour permettre aux personnes restées sur le parvis de voir la cérémonie. Au son d’un chœur imposant soutenu par les grandes orgues, des trompettes et des timbales, un cortège de plus de 200 participants en costume d’époque participent à la cérémonie qui se conclut par un air du Doudou scandé par des milliers de personnes.

Un moment à hérisser les poils. Avant de quitter la collégiale, des milliers de mains viennent toucher les reliquaires afin de marquer leur attachement à la mère de la cité. Qui retournera sur son maître-autel huit jours plus tard, à la remontée de la châsse. Une cérémonie qui attire aussi de plus en plus de monde. Rendez-vous le dimanche 23 juin à 17 h 45.

La procession et la montée du Car d’Or

Le Car d’Or, après la montée BELGA Rendez-vous dès 9 h 30, soit sur la place du Chapitre, soit le long du parcours de trois kilomètres dans le centre-ville pour voir la procession du Car d’Or et ses 1800 figurants, qui en fait la plus grande procession de Wallonie et la deuxième de Belgique. Les figurants sont habillés en costumes représentant notamment les confréries et les corporations d’époque. 67 groupes accompagnent le Car d’Or et la châsse sainte Waudru, qui conclut le cortège.

Sur le parcours sont lus les cinq miracles attribués à Sainte-Waudru. En de nombreux points sont également diffusés des commentaires expliquant qui sont les groupes qui défilent et quelle est leur histoire.

Où se placer? Pour entendre un miracle: à la Grand-Place, au coin de la rue de Nimy et de la rue Verte, à la rue d’Havré, à la Croix-Place et à la rue de la Petite Guirlande.

Pour assister à la montée du Car d’Or sans rater un groupe de la procession, le mieux est de se placer au début du parcours, puis de se placer le long de la rampe Sainte-Waudru ou sur le parvis de la Collégiale afin d’avoir une vue imprenable sur ce moment très prisé du public.

Car l’enjeu est de taille. Selon la légende, si le Car d’Or ne gravit pas d’un seul élan la rampe, le malheur s’abattra sur la Ville. Des milliers de mains poussent donc le char qui se retrouve propulsé en moins de 20 secondes au sommet de la rampe. Rendez-vous à 12 h.

Le combat

À peine le Car d’Or arrivé à bon port, les acteurs du Lumeçon prennent le chemin de l’arène sur la Grand-Place. Ça commence fort avec la descente de la rue des Clercs à 12 h 25. Tous les acteurs fondent vers le lieu du combat, suivis par une foule compacte et séparés par un petit cordon de policiers qui fait tampon. En bas de la rue, le coup de queue du dragon faisant voler des ballons est entré dans les mœurs.

BELGA

Sur le coup de 12 h 30, tout le monde est dans la place et la lutte entre l’ordre incarné par saint Georges et le désordre incarné par le Dragon. Pour un touriste, les galipettes des Diables et les coups de rein des Chins-Chins ne veulent pas dire grand-chose. Il a l’impression d’assister à une étrange sarabande entourée par une foule sauvage qui s’agite pour arracher des crins de la queue du dragon, censé porter bonheur.

© ÉdA – Maryline Chalon

Pourtant, tout mouvement est codifié. Si vous croisez un vrai passionné du Doudou, il pourra vous entretenir tout l’après-midi sur la signification des différents mouvements de cette chorégraphie qui se déroule sur le même air musical de 30 secondes, répété durant 30 minutes.

À 13 h, saint Georges tue «el biète» d’un coup de pistolet. In v’là co pou in an, les Montois passent à table, mais la fête continue…

La ducasse festive

Autour de la Ducasse rituelle n’a eu de cesse de se développer l’aspect festif, différentes initiatives n’ayant eu de cesse d’émerger pour aujourd’hui proposer un programme dense occupant les Montois une semaine durant. Aperçu des principaux rendez-vous.

Festival de fanfares de rue

Le festival de fanfares de rue en est à sa troisième édition. Il a succédé au festival des musiques militaires, en fort déclin. Après avoir fait ses maladies de jeunesse, il va tenter de s’imposer comme un rendez-vous incontournable de la Ducasse. Il verra 15 ensembles se produire du samedi 15 juin au mardi 18 juin.

Ville de Mons

Pour faire plaisir aux quelques esprits chagrins regrettant les musiques militaires, la programmation intègre cette année deux formations officiant dans un répertoire kaki. Si le festival est international, il met aussi à l’honneur les formations locales: toutes les harmonies montoises joueront avant la clôture du festival, mardi dès 19 h 30.

À noter que le festival de fanfares est l’occasion de faire sortir le Doudou du périmètre du centre-ville puisque des formations se produiront à Ghlin, Ciply, Hyon, Saint-Denis, Saint-Symphorien, Mesvin, Harmignies, Nimy, Villers-Saint-Ghislain, Jemappes, Spiennes, Havré, Harveng, Cuesmes et Flénu.

Infos: www.mons.be.

Doudou Sound Party

Ville de Mons L’an passé, pour animer quelque peu un lundi de ducasse qui apparaissait comme un jour blanc, des DJs ont été invités à mixer depuis le kiosque et le balcon de l’hôtel de ville pour une «Doudou Sound Party». Avec succès: des dizaines de milliers de personnes se sont réunies sur la Grand-Place pour la première édition.

Rebelote donc cette année avec Kid Noize en tête d’affiche d’une soirée qui débutera à 20 h et se terminera à minuit. Rendez-vous Marché aux herbes ensuite pour l’after.

Braderie

Le Doudou, c’est aussi l’occasion de faire des bonnes affaires, avec une braderie de quatre jours. Vendredi et samedi, les commerçants locaux appliquent des «prix chambourlette». Lundi et mardi, des commerçants ambulants s’ajoutent et les commerçants locaux bradent des articles exposés devant leur façade.

Mais aussi…

Outre la programmation officielle, il y a également la programmation officieuse, de nombreux bars et associations organisant leur événement estampillé Doudou.

Citons à titre d’exemple le cover d’AC/DC, Machine Gun, sur le toit de l’auberge de jeunesse (samedi 21 h), Monster Rock au La du Hautbois (idem), Soul Factory à l’Excelsior (dimanche 20 h), un bal disco à la rue des Clercs (dimanche après-midi)…Bref, ça ne s’arrête jamais.