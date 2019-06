Menaces, insultes, coups et blessures… Augmentation des agressions à l’égard du personnel de la SNCB

Parmi ces 1.250 signalements, 504 concernaient des menaces et 297 des insultes. Dans 160 cas, il s’agissait de coups et blessures et dans 289 cas, de faits de violence légère. EdA

1.250 cas d’agressions ont été enregistrés à l’égard de membres du personnel de la SNCB en 2018. Cela représente une augmentation de plus de 7% par rapport à l’année précédente.

En 2018, 1.250 cas d’agressions ont été enregistrés à l’égard de membres du personnel de la SNCB. Cela représente une augmentation de 7,3% par rapport à l’année précédente, a indiqué le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) en réponse à une question écrite de la députée Inez De Coninck (N-VA).

Parmi ces 1.250 signalements, 504 concernaient des menaces et 297 des insultes. Dans 160 cas, il s’agissait de coups et blessures et dans 289 cas, de faits de violence légère.

En comparaison avec 2017, le nombre de cas de coups et blessures a diminué de 15,3% alors que les cas de violences légères enregistraient une hausse de 8,6%. Les menaces ont, elles, augmenté de 19,1% et les insultes de 3,5%.

Le personnel à bord des trains a été le plus souvent victime de tels agissements en 2018, avec 1.039 cas recensés. Suivent le personnel aux guichets (138 cas), le personnel opérationnel (67 cas) et les membres de Securail (6 cas).

Afin de limiter le nombre d’agressions, la SNCB a mis en place une nouvelle procédure de départ le 10 juin 2018 dans laquelle l’accompagnateur ferme les portes dès le signal de départ donné alors qu’auparavant une porte restait encore ouverte jusqu’à ce que le train démarre.

Securail a par ailleurs placé plus de patrouilles préventives sur les trajets réputés sensibles et collabore également de manière plus étroite avec les services de police. Elle forme en outre le personnel à la résolution des situations de conflit. Enfin, une campagne de sensibilisation, #StopAgressionsSNCB, a été lancée en novembre 2018.