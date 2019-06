VIDÉO | Une gigantesque tête de loup vieille de 32 000 ans découverte en Sibérie

Une gigantesque tête de loup vieille de 32.000 ans, avec un cerveau et les dents intacts, a été découverte en Sibérie, a annoncé l’Académie des sciences locale dans un communiqué.

La tête recouverte de fourrure ressemblant à celle d’un mammouth a été découverte l’été dernier dans les glaces éternelles, au bord d’une rivière en Iakoutie (Sibérie orientale) par un habitant, selon le communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

This remarkably preserved 40,000-year-old wolf head was found in Siberia pic.twitter.com/BFUmjX8tWm