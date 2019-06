Gobelets, barquettes, touillettes ou pailles en plastique sur les événements bruxellois, c’est fini

Les gobelets, pailles ou barquettes à usage unique seront bannis à Bruxelles dès le premier juillet. Pour l’échevine Écolo Zoubida Jellab, c’est une première étape vers une «Ville pionnière du zéro déchet».

Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a arrêté jeudi la liste d’objets en plastique à usage unique qui seront interdits au cours d’événements organisés sur l’espace public, à partir du 1er juillet prochain. Celle-ci sera diffusée et distribuée aux organisateurs d’événements, a annoncé jeudi l’échevine de l’Environnement Zoubida Jellab (Écolo).

La décision d’interdire à partir du 1er juillet 2019 l’utilisation d’objets en plastique à usage unique au cours des événements se déroulant dans l’espace public avait été prise en septembre dernier, par le conseil communal, sur proposition de l’échevin sortant de l’Environnement Khalid Zian (PS). Il était alors déjà clair que les principaux objets dans le collimateur seraient les pailles, gobelets, couverts, barquettes...

«C’est la première étape vers une “Charte Bruxelloise de l’Événement Durable” que veut établir la Ville de Bruxelles. L’ambition, répétée dans l’accord de la nouvelle majorité, est en effet de faire de la capitale une “Ville pionnière du zéro déchet ”», explique ce 13 juin l’Échevine de la Propreté publique et du Zéro déchet, Zoubida Jellab (Écolo).

À la Ville de Bruxelles, chaque année près de 1.200 tonnes de déchets non triés sont générés par les événements. Dans ces déchets, on retrouve essentiellement du plastique à usage unique. Ce qui représente un coût considérable pour la Ville et ses habitants: environ 100.000€ pour l’évacuation. «Un coût plus grand encore pour l’environnement», note le cabinet Jellab.