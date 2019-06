Victime de la guerre entre TF1 et Hanouna, Pierre-Jean Chalençon est viré de Danse avec les stars

Le collectionneur vedette d’«Affaire Conclue» Pierre-Jean Chalençon a annoncé avoir été débarqué de la 10e saison de Danse avec les stars par le directeur de la chaîne TF1.

Grand ami de Cyril Hanouna, Pierre-Jean Chalençon a finalement fait les frais de la guerre à laquelle se livrent TF1 et C8. Alors qu’il avait été confirmé au casting du show de danse de TF1, le collectionneur français a annoncé sur Twitter qu’il avait été débarqué par le directeur de la chaîne privée française, Ara Aprikian.

Comme je l’avais annoncé il y a quelques heures ... je suis victime de guerre entre TF1 et mon ami Cyril Hanouna... je suis débarqué de danse .... pas grave pour moi et plus grave pour eux !!! — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) 13 juin 2019

«Comme je l’avais annoncé il y a quelques heures… Je suis victime de guerre entre TF1 et mon ami Cyril Hanouna… Je suis débarqué de danse…. Pas grave pour moi et plus grave pour eux!», a tweeté l’acheteur d’Affaire conclue jeudi soir. Le chroniqueur aux airs de Polnareff a ensuite remercié l’animateur de Touche pas à mon poste pour son soutien avant de donner rendez-vous aux téléspectateurs de C8 la saison prochaine. «Merci à Cyril Hanouna pour son soutien. C’est une belle personne et un ami fidèle. On va déchirer à la rentrée!»

Merci a Cyril Hanouna pour son soutien .. c est une belle personne et un ami fidèle ..... ... 😘🇫🇷🇫🇷🇫🇷🤩🤩🤩... on va déchirer à la rentée !!!! — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) 13 juin 2019

Devenu une star du petit écran depuis la diffusion de l’émission «Affaire Conclue», ce collectionneur spécialiste de Napoléon avait confirmé sa participation à l’émission de danse de TF1 sur le plateau de TPMP. «C’est un challenge que je me suis lancé. Je danserai avec qui voudra danser avec moi», avait-il notamment déclaré.

Cyril Hanouna avait ensuite confié que son invité participerait au pilote d’une nouvelle chronique pour TPMP, ce qui n’a pas plus à TF1 puisque le contrat de Pierre-Jean Chalençon pour DALS stipulait qu’outre ses obligations sur France 2, il ne pouvait pas collaborer avec une autre chaîne.

L’acolyte de Sophie Davant, qui aurait dû danser le tango et le fox-trot sur la piste de danse de TF1, s’exprimera plus en détail lors d’une conférence de presse la semaine prochaine. «D’ici là je ne m’exprimerai plus», a-t-il conclu.