Le conseil communal de la Ville de Bruxelles en live sur le web dès juillet

On avance vers plus de transparence à la Ville: elle retransmettra les séances du conseil communal en direct dès le 1er juillet.

La Ville de Bruxelles retransmettra les séances du conseil communal en direct, via la page d’accueil du portail web de la commune centrale de la capitale, dès le 1er juillet prochain, a annoncé jeudi l’échevin de la «Smartcity» et de la Simplification administrative, Fabian Maingain (DéFI).

Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville a attribué jeudi le marché qui permettra cette diffusion en direct dès la séance du 1er juillet.

«Je suis heureux de pouvoir mettre en œuvre cette initiative SmartCity, essentielle pour rapprocher le politique et le citoyen. C’est un des outils garantissant une plus grande participation à la vie politique et transparence des décisions impliquant les Bruxellois», a commenté, à ce propos, Fabian Maingain.