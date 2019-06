Première en Belgique, des chirurgiens retirent un morceau de trachée à l’aide d’un robot

Une première en Belgique, voire dans le monde: deux chirurgiens ont réussi, à l’hôpital universitaire de Gand (UZ Gent), à retirer un morceau de trachée à l’aide d’un robot.

Deux chirurgiens ont réussi, à l’hôpital universitaire de Gand (UZ Gent), à retirer un morceau de trachée à l’aide d’un robot. Une première en Belgique, voire dans le monde. Le robot permet de passer d’une lourde opération pour retirer une tumeur dans la trachée à une endoscopie chirurgicale, dont la récupération par le patient est plus rapide.

L’intervention a été dirigée par les chirurgiens Frank Vermassen et Liesbeth Desender, qui ont piloté le robot avec une équipe multidisciplinaire. Le robot est pourvu de plusieurs bras auxquels une caméra et des instruments sont attachés.

Est ainsi évitée une opération lourde, consistant à ouvrir le thorax sur le côté afin de retirer le morceau de trachée touché par la tumeur. La technique est plus précise et demande moins de temps de récupération. «Nous avons procédé à un certain nombre de petites incisions dans le thorax, dans lesquelles nous avons inséré des tubes creux. Nous avons ainsi pu placer les instruments dans le thorax du patient», explique Mme Desender. «Le robot nous a permis d’opérer la trachée au millimètre près. Le morceau touché a pu rapidement être enlevé.»

L’UZ Gent avait précédemment procédé à des interventions contrôlées par des robots sur notamment les reins, la vessie, la prostate, les ganglions lymphatiques, l’urètre, le foie et l’utérus.