La «fièvre Hazard» et la «Hazardmania» impressionnent la presse européenne

Considérée comme l’un des plus gros événements de cet été sur la planète footballistique, la présentation officielle d’Eden Hazard au Real Madrid ce jeudi a captivé les supporters mais également les journalistes. Revue de presse.

Celui qui est attendu comme le sauveur de la «Maison Blanche» après une saison ratée a notamment fait les choux gras de la presse sportive ibérique, qu’il s’agisse des quotidiens pro-madrilènes ou pro-catalans.

Les premiers ont évidemment dédié l’entièreté de leur Une au capitaine des Diables, notamment Marca, avec une large photo montrant le Brainois en train de jongler sur la pelouse devant des tribunes combles. «On avait tellement envie de te voir», titre le quotidien sportif pro-madrilène, en référence aux 50 000 supporters venus acclamer les premiers pas du «nouveau Galactique» au stade Santiago Bernabeu.

AS a préféré la photo déjà iconique d’Eden Hazard en train d’embrasser un ballon aux couleurs du Real. «La fièvre Hazard» a titré le journal pro-Real, tout en glissant une petite mention aux supporters ayant scandé le nom du Français Kylian Mbappé juste avant la présentation. «On veut Mbappé», pouvait-on en effet entendre dans les travées du stade.

Buenos días! On today's front page: "Hazard-mania - 50,000 fans turn out at the Bernabéu for the Belgian's Real Madrid unveiling" https://t.co/an5MhHupHx pic.twitter.com/l7ehvfTkKN