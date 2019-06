BXL Tour: un mois avant le «vrai» Tour de France, échauffement pour le trafic bruxellois

Le BXL Tour propose aux cyclistes amateurs de parcourir le tracé du contre-la-montre du Tour de France prévu le 7 juillet. Et aux automobilistes qui doivent circuler dans la ville une répétition générale avant le grand bazar de cet été. Voilà le plan de mobilité mis en place.

La 3e édition du BXL TOUR, la course cycliste de 40 km dans les rues de la capitale, aura lieu ce dimanche 16 juin. La circulation sera perturbée en conséquence entre 8h et 14h. Sans oublier que le Heysel, où se tient l’arrivée, accueille aussi le concert de Metallica. La Ville de Bruxelles et les organisateurs ont donc mis en place un plan de mobilité sur mesure. Bruxelles Mobilité, la STIB et les services de police seront à pied d’œuvre pour vous se tenir informés de la situation et des alternatives mises en œuvre.

Le départ sera donné à la place des Palais. Le parcours de la course empruntera, en grande partie, celui de l’étape du contre-la-montre du Tour de France du dimanche 7 juillet. L’arrivée est prévue sur l’avenue du Gros Tilleul, à deux pas de l’Atomium. Plusieurs lieux et grands axes seront temporairement fermés à la circulation, avec des répercussions dans différents secteurs de la Région bruxelloise. Voilà le topo.

Les grands axes qui seront fermés

+ Boulevard du Centenaire, entre la place Louis Steens et le square de l’Atomium: le samedi 15 et le dimanche 16.

+ Place des Palais: le dimanche 16 de 6h à 13h.

+ Rue et tunnel Belliard (*), avenue de Tervuren (*), boulevard du Souverain, boulevard Général Jacques, boulevard Auguste Reyers, boulevard Lambermont, avenue Van Praet, avenue du Parc Royal, sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles: le dimanche 16 de 8h à 14h

(*) À noter que le tunnel Tervuren ne sera fermé qu’en direction de Tervuren et le tunnel Montgomery, seulement vers Reyers. Le rond-point Montgomery, lui, restera ouvert

La fermeture du parcours proprement dit sera effective durant le passage des coureurs. Les rues du tracé seront donc rouvertes progressivement après le passage de ces derniers et de la voiture-balai.

Où traverser le parcours?

+ Traversée par le tunnel Trône (l’ensemble des tunnels de la petite ceinture resteront accessibles).

+ Rond-point Montgomery en surface.

+ Traversée piétonne et cycliste via la Balade verte sur le pont du Musée du tram.

+ Traversée sur le viaduc Herrmann-Debroux.

+ Traversée en surface au-dessus du tunnel Boileau.

+ Traversée en surface au-dessus du tunnel Georges Henri.

+ Traversée par le tunnel arrivant de l’E40 vers le Centre.

+ Traversée sous le boulevard Lambermont via la chaussée de Haecht.

+ Traversée sous le boulevard Lambermont via la chaussée de Helmet.

+ Traversée sous le pont Van Praet via le quai des Usines.

+ Traversée de l’avenue de Vilvorde via la Rampe du Lion.

+ Le stationnement sera interdit le long de tous les axes empruntés par le parcours

Comment s’informer?

Le public peut s’informer en amont et en temps réel. Des écrans installés aux entrées des différents tunnels bruxellois signalent déjà l’événement. Un plan interactif ainsi que de multiples informations sont disponibles via le lien www.bxltour.be/mobilite.

Les informations sur les parkings sont d’ores et déjà accessibles via www.mobilite-mobiliteit.brussels, www.bruxelles.be/parkings et www.parkandride.brussels. Les coupures et déviations occasionnées sur le réseau Stib sont quant à elles consultables sur le site www.stib-mivb.be, et on ne saurait trop vous conseiller de vous renseigner également via le flux Twitter de la STIB.

Des informations en temps réel seront par ailleurs livrées par le twitter de la police locale @zpz_polbru.

Dimanche, le parcours du BXL TOUR sera également intégré aux applications de guidage Waze et Google Maps.

Le jour de la course, l’équipe organisatrice sera joignable au numéro de téléphone 02/318.64.70.

Les organisateurs comme les autorités et la police vous conseillent instamment de privilégier la marche, le vélo, la STIB et la SNCB pour vous déplacer dimanche 16 juin dans Bruxelles.