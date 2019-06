Eupen et Claude Makelele, c'est fini: «Je suis triste de quitter le club»

Le Français Claude Makelele n'est plus l'entraîneur de l'AS Eupen. Le club l'a annoncé officiellement ce vendredi. Le successeur est choisi, mais son nom n'a pas encore été dévoilé.

Voici le communiqué de l'AS Eupen:

"L'AS Eupen a opté, en vue de la saison prochaine, pour une nouvelle approche avec un nouvel entraîneur principal. Claude Makelele reste cependant attaché au club et assumera jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar un nouveau rôle d’ambassadeur de projets sociaux. L'AS Eupen présentera prochainement son nouvel entraîneur."

Andreas Bleicher, membre du conseil d’administration de l'AS Eupen, a déclaré : « Au nom de notre club, je tiens à remercier Claude pour la bonne collaboration, son engagement, son professionnalisme et le succès tout au long de son parcours à l'AS Eupen. Claude a joué un rôle majeur dans notre maintien en Pro League au cours des deux dernières saisons. Nous avons maintenant décidé de prendre une orientation encore plus axée sur le développement d’une jeune équipe talentueuse tout en mettant en valeur un football attrayant. Cependant, Claude reste engagé dans notre club dans un nouveau rôle, ce qui reflète notre excellente relation avec Claude et notre appréciation pour lui. Claude Makelele sera jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar notre ambassadeur de projets sociaux. Nous annoncerons sous peu les détails de ces projets. L'AS Eupen présentera prochainement son nouvel entraîneur-chef. Avec lui nous espérons pouvoir enthousiasmer nos supporters. »

« Bien sûr, je suis triste de quitter Eupen, mais je pense que c’est la bonne décision pour les deux parties », a déclaré Claude Makelele. « Maintenant l'AS Eupen peut prendre une nouvelle orientation avec une nouvelle approche. Je tiens à remercier l'AS Eupen et en particulier Andreas Bleicher de m’avoir donné l’occasion de venir travailler à l'AS Eupen il y a 1 an et demi. Je souhaite bonne chance et beaucoup de succès à mon successeur. J’attends avec impatience mon nouveau rôle d’ambassadeur des projets sociaux pour contribuer à l’amélioration de la vie d’autres personnes ainsi que mon prochain défi sportif », a expliqué Claude Makelele.