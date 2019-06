Classement FIFA: les Diables rouges creusent l’écart en tête

L’équipe de Roberto Martinez occupe le sommet de la hiérarchie depuis le 20 septembre dernier, d’abord ex aequo avec la France puis sans rivaux depuis le 25 octobre. Photo News

Les Diables consolident leur place de leader dans le nouveau classement révélé par la FIFA, la fédération internationale de football.

La Belgique a renforcé sa place de leader mondial des nations de football, ce vendredi dans le nouveau classement révélé par la FIFA, la fédération internationale. Elle possède 1746 points, soit 28 d’avance sur la France, contre 3 lors de la précédente publication le 4 avril. Le Brésil troisième compte 65 points de retard contre 61 il y a deux mois.

Voilà désormais sept classements consécutifs qu’ils sont la référence absolue. Lors de leur précédente période à la première place, les Diables Rouges avaient conservé leur bien pendant cinq mois, entre le 5 novembre 2015 et le 6 avril 2016.

Depuis le classement précédent, Eden Hazard et ses équipiers ont gagné leurs deux rencontres disputées en qualifications de l’Euro 2020: 3-0 tant contre le Kazakhstan que l’Écosse, à Bruxelles.

La France en revanche a perdu en Turquie (2-0) avant de se reprendre à Andorre (0-4).

Derrière le trio de tête, l’Angleterre conserve la quatrième place. Le Portugal complète le Top 5. Sa victoire en finale de la Ligue des Nations lui permet de gagner deux places. L’Espagne 7e, progresse aussi de deux places derrière la Croatie 6e (-1). L’Uruguay est 8e (-2), la Suisse 9e (-1) et le Danemark conserve la 10e place.

Trois grandes nations du football retrouvent des couleurs. L’Allemagne taquine le Top 10. La Mannschaft est 11e (+2) et revient à hauteur de l’Argentine (-). Les Pays-Bas, finalistes de la Ligue des Nations, progressent de deux places et se retrouvent 14es à égalité avec l’Italie (+2) et derrière la Colombie 13e (-1).

Les Diables Rouges se déplaceront à Saint-Marin le 6 septembre et en Écosse trois jours plus tard lors de leurs prochaines rencontres qui se déroulent dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020.

Le prochain classement FIFA messieurs sera dévoilé le 25 juillet prochain à l’issue de la Copa America et de la Coupe d’Afrique des Nations.