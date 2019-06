VIDEO | Le chantier du pont Devallée, à Tournai, devrait être clôturé le 17 juin

Dans un communiqué, le SPW annonce la fin du chantier du Pont Devallée pour le 17 juin prochain. On croise les doigts car ce n’est pas la première annonce de ce type. En fin d’article, à (re)voir: une vidéo extraite de nos archives réalisée juste avant le début des travaux et rappelant qui était Armand Devallée qui donna son nom au pont...

L’expérience nous a appris que quand il s’agit d’annoncer la date d’une fin de chantier - surtout lorsqu’il est question de travaux publics - mieux vaut user du conditionnel.

Ainsi donc, le chantier de réfection du pont Devallée, annoncé en mars 2018, mais réellement entamé en août de la même année, devrait être terminé pour lundi prochain, soit le 17 juin. En clair, on pourra rouler sur les deux bandes de circulation entièrement dégagées et les piétons devraient retrouver des trottoirs tout neufs...

Pour rappel, cette réfection s’inscrit dans le cadre du chantier de sécurisation et de réhabilitation du boulevard de Marvis, qui, lui, avait été entamé un an plus tôt, en août 2017.

Réalisés en collaboration avec le SPW Mobilité & Infrastructures, partenaire technique de la SOFICO, les travaux concernaient la face supérieure de l’ouvrage et consistaient à réfectionner les trottoirs, remplacer les garde-corps ainsi que le revêtement de la voirie, réfectionner l’étanchéité du pont et remplacer des joints.

Annoncée encore récemment pour la fin mai, la clôture du chantier avait été reportée en raison des conditions climatiques difficiles en avril, notamment des fortes pluie. C’est du moins de qu’avançait le SPW qui peut désormais affirmer sans trop de risque de se tromper que la réouverture aura bel et bien lieu ce prochain lundi.

Une vidéo tirée de nos archives et réalisé juste avant les travaux de réfection. On y rappelle qui était Armand Devallée à qui le pont doit son nom.