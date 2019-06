Ostende décroche son 20e titre national, le 8e consécutif

Le BC Ostende a remporté son 20e titre de champion de Belgique de basketball masculin, jeudi au Versluys dôme.

Les tenants du titre, deuxièmes à l’issue de la saison régulière (29 v-7 d) derrière Anvers (30 v-6 d), ont battu en finale des playoffs les Giants anversois 3 victoires à 1 après leur succès 69-62 (mi-temps 39-34) dans cette série jouée au meilleur des cinq matchs.

Ostende a gagné le premier match 67-73 le 7 juin à Anvers, avant de perdre le suivant 61-66 à domicile, le 9 juin. Les hommes de Dario Gjergja ont repris la main en s’imposant de nouveau à la Lotto Arena 57-60, le 11 juin, avant de conclure ce jeudi soir.

Les Ostendais ont rapidement pris le large (21-9) pour virer en tête à plus 11 après dix minutes (24-13). L’écart grimpa même à +17 (30-13) avant que les joueurs Roel Moors réduisent la marque au repos (39-34). Les Giants ont même réduit l’écart à -3 (39-36) au début du 3e quart avant qu’Ostende ne reprenne le large en infligeant un 13-3 décisif (52-39), grâce à trois paniers primés signés Angola-Rodas et Mwema. Les champions en titre ont pu ensuite gérer leur avance. Anvers a réalisé un ultime retour (66-61), insuffisant toutefois pour parvenir à arracher le droit à une 5e manche dans cette finale.

Jean-Marc Mwema, 18 points en 19 minutes, a été l’élément-clé des Ostendais avec Shevin Thompson (9 reb, 7 pts). La défense locale a aussi réussi à limiter les Anversois à 37,5% de réussite aux tirs.

Les autres titres de champion d’Ostende remontent à 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1995, 2001, 2002, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il est le club le plus titré du pays, devant Malines (15 titres), club aujourd’hui disparu, et le Spirou Charleroi (10 titres). Anvers ne compte qu’un titre à son palmarès, décroché en 2000.