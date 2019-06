Ogier premier leader en Sardaigne, Neuville 6e

En tant que leader du championnat, Ogier doit ouvrir la piste demain avec Tänak et Neuville dans son sillage. AFP

Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) a remporté jeudi soir la première étape du rallye de Sardaigne, huitième des quatorze épreuves du championnat du monde WRC. Le Français sextuple champion du monde en titre avait également été le plus rapide lors du shakedown plus tôt dans la journée.

Ogier a devancé de 0.1 seconde son coéquipier finlandais Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC). Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) a entamé son 100e rallye du Championnat du monde par une 3e place à 0.3 seconde d’Ogier. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe la 6e place à 1.8 seconde.

«Ça va être une dure journée demain, mais je me sens bien dans la voiture. Je veux ne commettre aucune faute demain et prendre une bonne position de départ pour le reste du rallye», a déclaré le Saint-Vithois. Neuville a remporté deux des trois dernières éditions (2016 et 2018).

Une étape d’ouverture n’est généralement rien de plus qu’un échauffement pour le vrai travail qui débute vendredi. En Sardaigne, la situation n’est pas différente, bien que les écarts soint plus importants que lors des autres étapes d’ouverture. Les deux sauts et un «watersplash» profons y ont sont sans doute pour queque chose.

«Tout ce que je peux prendre, je le prends. Chaque dixième de seconde compte. Demain, je serai le premier sur la piste à faire tout ce que je peux pour avoir une bonne position de départ pour le reste du week-end», a déclaré Ogier à son arrivée.

En tant que leader du championnat, Ogier doit ouvrir la piste demain avec Tänak et Neuville dans son sillage. «La deuxième position de départ n’est pas très bonne, mais elle est certainement meilleure que la première place d’Ogier», a déclaré un Tänak, philosophe.