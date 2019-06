Nathan Van Hooydonck et le mécanicien de la voiture neutre réprimandés officiellement

Nathan Van Hooydonck, qui participe au Baloise Belgium Tour avec l’équipe nationale, figurait dans le groupe de tête quand il a crevé sa roue à vingt kilomètres de l’arrivée. De manière surprenante, le mécanicien de la voiture neutre officielle a refusé de lui donner une roue arrière. Ils ont tout deux reçu un avertissement officiel de l’UCI.

«Van Hooydonck aurait été dépassé par la voiture neutre quand il a eu une crevaison à la roue arrière. Il aurait levé la main et demandé de l’aide. Cela l’a mis en colère et soudain, il n’a pas eu de roue parce qu’il avait attaqué verbalement les gens de la voiture neutre», a expliqué le sélectionneur national Rik Verbrugghe.

Les images télévisées montrent également que le coureur a lancé sa roue contre le pare-chocs de la voiture. Le communiqué émis par le jury après la course mentionne un avertissement officiel pour Van Hooydonck et pour le mécanicien Ivan van de Steene pour «comportement incorrect qui nuit à l’image du cyclisme».

