Wout van Aert «ne sait pas où cela va s’arrêter»

Après sa victoire dans la 4e étape contre-la-montre mercredi, Wout van Aert a également remporté la 5e étape du Critérium du Dauphiné, jeudi au sprint, ses deux premiers succès de la saison sur route. «Je ne sais pas où cela va s’arrêter», souriait-il après sa victoire.

Van Aert voulait prendre des points pour son maillot vert de leader du classement aux points et ne s’attendait pas à gagner.

«Mon équipe a encore fait un travail parfait. J’ai été bien emmené et c’était nécessaire, parce que c’était une finale difficile avec beaucoup de virages, où il fallait se situer devant. J’étais dans la roue d’Alaphilippe et j’ai réussi à le remonter. Je ne m’y attendais pas moi-même. D’habitude, je ne suis pas un tel héros dans les sprints massifs, je n’aime pas cette pression, mais je voulais marquer des points pour ce maillot. Pour gagner, tout doit être favorable et ce semble être le cas. Je me suis lancé assez tôt, ce que j’ai probablement mal fait mardi, et ça s’est bien passé. Je n’ai pas pris de risques non plus, ça s’est passé rapidement sur une file parce que la vitesse était si élevée et puis ce sprint est arrivé à la fin. Je me surprends aussi moi-même. Je ne pensais pas pouvoir faire ça, hier non plus.»

Van Aert compte maintenant 82 points, le deuxième du classement aux points est Edvald Boasson Hagen avec 53 points. En principe, il n’y aura plus de sprints dans ce Dauphiné. «J’espère garder ce maillot, le maillot blanc (du meilleur jeune) sera probablement difficile avec les étapes de montagne à venir et mon avance n’est pas si grande (1:24 sur Nils Politt, 2:25 sur Bjorg Lambrecht).»