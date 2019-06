Assises Liège - "La motivation retenue est cinglante" (avocat des parties civiles)

L'avocat des parties civiles a considéré jeudi soir que la motivation retenue contre les cinq accusés déclarés coupables de l'assassinat de Valentin Vermeesch est cinglante. A l'issue du verdict prononcé par la cour d'assises de Liège, Me Alexandre Wilmotte a estimé que la motivation de l'arrêt stigmatise le comportement de chaque accusé.

Alexandre Hart (21 ans), Belinda Donnay (22 ans), Dorian Daniels (22 ans), Loïck Masson (23 ans) et Killian Wilmet (18 ans) ont tous été reconnus coupables de l'assassinat de Valentin Vermeesch, un jeune homme de 18 ans qui souffrait d'un léger handicap mental. L'avocat de la famille de la victime a commenté la décision motivée par le jury et par la présidente Catherine Urbain.

"C'est une décision juste car elle rencontre ce que la victime a vécu et les actes commis par les cinq accusés, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. La décision rendue stigmatise le comportement de chaque accusé. Ils ont tous participé à la force de l'effet de groupe. La défense avait plaidé que l'effet de groupe était une circonstance atténuante. Mais, au contraire, le jury estime que cet effet de groupe n'a fait que renforcer leur responsabilité. A mon sens, cette décision juste démontre une nouvelle fois le bien-fondé de la cour d'assises", a indiqué Me Wilmotte.

L'avocat confirme que la décision rendue par la cour souligne la gravité des faits commis par tous les accusés. "La motivation retenue est cinglante! La cour relève que les accusés ont amené Valentin Vermeesch vers le bord de la Meuse et vers une mort certaine. Alexandre Hart et Belinda Donnay l'ont poussé à l'eau. La cour relève la participation par abstention de Dorian Daniels, Loïck Masson et Killian Wilmet qui, à trois, ne se sont jamais opposés à l'assassinat et ont ainsi participé comme coauteurs à la mise à mort de Valentin Vermeesch. Les proches de Valentin Vermeesch sont soulagés par le verdict", a encore commenté l'avocat.