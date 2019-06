Johan Walem appelle Dries Wouters suite au forfait de Jordi Vanlerberghe

Johan Walem a appelé jeudi Dries Wouters (Racing Genk) comme remplaçant du milieu de terrain Jordi Vanlerberghe (prêté par le Club Bruges au KV Ostende jusqu’à la fin de la saison), gravement blessé au genou, dont il avait dû annoncer le forfait pour l’Euro 2019 espoirs de football en Italie et à Saint-Marin (du 16 au 30 juin), mercredi.

Dries Wouters avait participé à toute la phase de préparation à Tubize, mais figurait parmi les trois victimes avec les attaquants Manuel Benson (Mouscron) et Obbi Oularé (Standard), lorsque le sélectionneur Johan Walem a couché sa liste définitive de 23 joueurs, le 4 juin.

Wouters rejoindra le noyau en Italie vendredi, le jour où le groupe quittera Catane pour rallier son quartier-général de Formigine.

Les Belges entameront la compétition contre la Pologne. Dimanche (18h30) à l’occasion du match d’ouverture à Reggio Emilia, dans le stade de Sassuolo, où ils affronteront ensuite l’Espagne le mercredi 19 juin (18h30) dans le Groupe A, et trois jours plus tard, le samedi 22 (21h00) l’Italie, organisatrice et favorite de cet Euro qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.