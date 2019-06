VIDEO | Huit chefs d’exception pour combattre le cancer du sein à Tournai

Autour de la présidente de l’ASBL, le docteur Salima Bouziane, quelques uns des bénévoles et des chefs qui dresseront la «Table Rose» EdA

Pour sa grosse opération annuelle, l’ASBL «Octobre rose» réunit 8 chefs d’exception pour une «Table Rose» qui se déroulera le 26 septembre, à Tournai-Expo. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes…

Créée en 2011, l’ASBL tournaisienne Octobre Rose organise chaque année, à l’approche du 10e mois du calendrier, un événement d’exception - en plus des actions menées en d’autres périodes - afin de marquer le coup de la campagne internationale dont elle porte le nom et qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. La présidente de l’ASBL: le docteur Salima Bouziane EdA

Pour l’édition 2019, elle crée un événement qui se voudra récurrent à terme. Il s’agit en effet de proposer un repas (rose) concocté par huit chefs régionaux reconnus pour la qualité de leur travail. Soit, Éric Fernez, du restaurant d’Eugénie à Émilie (Baudour), Benoit Neusy, du domaine d’Arondeau (Roucourt), Claude Lavallée du Giverny (Tournai), David Dufranne de la Petite Madeleine (Tournai), Nicolas Thomaere, du Château du Biez (Pecq), Gaetan Six, de la Truite d’argent (Froyennes), Olivier Claix, traiteur (Pipaix) et Éric Bonnet de la Table d’Éric (Saint-Maur). Lesquels bénéficieront, pour le choix des vins, des conseils éclairés de Pascale Guillier, membre et même présidente du jury mondial du vin de Bruxelles.

Traiteurs et restaurateurs, les chefs travailleront en binômes au sein de quatre cuisines qui seront installées au sein de Tournai-Expo où l’événement se déroulera le jeudi 26 septembre, dès 19 h; ils proposeront un menu trois services unique aux 1200 convives attendus.

Tous les détails sont disponibles sur la page Facebookde l’événement ainsi que sur le site internet www.latablerose.be sur lequel il est également possible de réserver en ligne dès maintenant.

Les bénéfices permettront de soutenir les actions de l’ASBL ainsi que l’aménagement de l’étage du Relais Rose, afin de développer des activités physiques comme la gymnastique douce, le Pilate, le yoga… Les études démontrant que les femmes ayant été atteintes d’un cancer du sein présentent un taux de récidive réduit de 40% lorsqu’elles pratiquent de telles activités.

Des soins de support pour (re) voir la vie en rose…

Installé depuis un peu plus d’un an dans un bâtiment du CPAS à la rue de Pont, à Tournai, le Relais Rose est un espace dédié au bien-être et à la qualité de vie des femmes concernées par le cancer du sein. Lesquelles peuvent être accompagnées – par des membres de la famille, par exemple - pour certaines des activités proposées au sein de cette maison.

Cette dernière se veut notamment un lieu d’accueil et d’écoute pour le public concerné; une assistance sociale du CPAS et une psychologue y assure des permanences régulières. Des ateliers - nutrition, jardinage, arts créatifs… - y sont également proposés chaque semaine (en dehors des périodes de congés scolaires), ces activités étant de nature à réduire considérablement le taux de récidive chez les femmes ayant été atteinte par la maladie. Le Relais Rose est un véritable cocon de bien-être pour les femmes concernées par le cancer du sein. EdA

Les soins de support - du nom donné à ce type de soutien exercé en dehors du milieu hospitalier - se veulent d’autant plus importants que notre pays détient en matière de cancer du sein de bien tristes records.

Un femme sur huit est susceptible d’en développer un au cours de sa vie et sept femmes en meurent chaque jour en Belgique.

«D’où l’importance de la prévention qui constitue le premier objectif visé par le Relais Rose», explique la présidente de l’ASBL Octobre Rose, la doctoresse Salima Bouziane.

Les autres objectifs visés par le Relais consistent à aider les femmes à retrouver bien – être et qualité de vie; ainsi que promouvoir la diffusion et l’échange d’informations sur le cancer du sein pour mieux le combattre.

C’est important de le préciser, toutes les activités proposées au sein du Relais Rose sont gratuites pour les femmes concernées (une petite participation de 5€ est demandée aux accompagnants pour les ateliers). La dernière nouveauté en date au sein du Relais Rose: un potager bio qui alimentera l’atelier cuisine… EdA

Relais Rose - 34, rue de Pont, 7 500 Tournai. Tel.: 069/21 60 87