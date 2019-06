Aston Villa va recruter l’attaquant brésilien du Club Bruges Wesley pour 25 millions

Aston Villa, promu en Premier League anglaise de football, va verser 25 millions d’euros sur le compte en banque du Club Bruges, vice-champion de Belgique, pour s’attacher les services de Wesley Moraes, annonce Het Laatste Nieuws.

L’attaquant brésilien, âgé de 22 ans, va signer un contrat de cinq ans dans le club de Birmingham, qui conclut ainsi le transfert le plus onéreux de son histoire.

Il est aussi le quatrième attaquant du championnat de Belgique à enfiler le maillot grenat après Luc Nilis, Gilles De Bilde, et Christian Benteke.

Bruges n’avait jamais touché autant d’argent pour la vente d’un de ses joueurs. Il s’agit d’ailleurs d’un record égalé au niveau de la Jupiler Pro League, après les 25 millions déboursés par l’AS Monaco pour Youri Tielemans il y a deux ans.

La Premier League était la destination privilégiée par Wesley, qui avait rejeté des offres de Chine et du Bayer Leverkusen.

Bruges, qui n’a pas encore officiellement annoncé le transfert de Wesley (Aston Villa non plus), avait refusé des offres de la Lazio Rome et de Newcastle.