Croissance en berne, inflation basse… l’économie européenne se «japonise»

La croissance économique de la Belgique devrait rejoindre celle de la zone euro cette année et l’année prochaine, selon les perspectives économiques d’ING présentées jeudi. Ou plutôt, la croissance de l’eurozone devrait retrouver celle du plat pays.

La croissance de la zone euro ne serait pas la seule à la baisse, selon les perspectives économiques de la banque. Le ciel conjoncturel s’assombrit sur le monde dans son ensemble: une question de cycle, mais également en raison de la guerre des droits de douane lancée par le président américain Donald Trump.

«Avec les mesures commerciales qui ont déjà été prises et le risque d’escalade des hostilités à court terme, un effet négatif sur le PIB de 0,2% à 0,4% au niveau de l’économie mondiale ne semble pas improbable», selon Peter Vanden Houte, économiste en chef d’ING Belgique. Et la victoire de la tactique présidentielle sur le Mexique risque de conforter les États-Unis dans leur stratégie commerciale.

Les perspectives de croissance sont dès lors également plus ternes que l’an dernier pour les superpuissances étasunienne (2,5% cette année et 1,8% en 2020, contre 2,9% l’an dernier) et chinoise (6,3% et 6,2% contre 6,6% en 2018).

La zone euro pâtira du climat international, et surtout des taxes à l’importation américaines, particulièrement sur les voitures. Le Brexit, et la probabilité non négligeable d’une sortie sans accord si Boris Johnson venait à prendre la tête du parti conservateur britannique, continuent de peser sur le climat des investissements, de même que la situation budgétaire et politique en Italie.

Les analystes de la banque s’attendent à ce que la BCE baisse les taux cette année.

En ce qui concerne la croissance du PIB belge, ING table sur un ralentissement, à 1% contre 1,5% l’an dernier. C’est plus faible encore que les dernières projections du Bureau du Plan (1,3%) et de la Banque nationale de Belgique (1,2%).