Quatre mois après son opération, Dirk Van Tichelt veut faire son retour aux Mondiaux

Dirk Van Tichelt, écarté depuis le mois de janvier, envisage de faire son retour pour les championnats du Monde prévus à Tokyo à la fin de l’été. Le Belge de 35 ans, médaillé de bronze aux derniers JO de Rio en 2016, est de retour à l’entraînement sur les tatamis depuis la semaine dernière.

«Mon objectif est de faire ma rentrée aux Mondiaux de Tokyo (25/08-1/09)», a déclaré ‘l’Ours de Brecht’jeudi à l’ambassade du Japon lors d’une conférence de presse organisée par le COIB (Comité Olympique et Interfédéral Belge) dans le cadre du lancement de la vente des billets pour les JO.

«Tout se déroule plutôt bien. Pour le moment, je me limite à des exercices sans adversaire mais j’espère pouvoir combattre dès juillet», a expliqué Van Tichelt, troisième aux Mondiaux 2009 et 2013.

«Mon genou droit n’est pas encore à 100% et toujours moins puissant que le gauche, je dois encore faire attention. J’ai beaucoup roulé à vélo récemment, je suis très heureux de pouvoir à nouveau faire du judo», a souri le nonuple champion de Belgique.

Van Tichelt reste convaincu qu’il peut, malgré sa grave blessure, retrouver son meilleur niveau. «Lors du stage où je me suis blessé (en janvier à Mittersill en Autriche, NDLR), j’ai combattu contre le N.1 mondial dans ma catégorie (-73 kg), Rustam Orujov. Et cela s’était plutôt bien passé, je sentais que c’était à nouveau possible alors que j’avais eu plus de difficultés contre lui ces dernières années. C’est pour ça que je vais encore tenter de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo.»

En retard au ranking olympique, Van Tichelt a désormais un retard à combler sur ses rivaux. «C’est encore possible selon moi. Je dois passer quelques tours aux Mondiaux et ainsi glaner des points au classement. Une médaille sera probablement impossible, même si je n’ai rien à perdre. Et si je parviens à monter sur un podium en Grand Prix ou en Grand Chelem, je vais y arriver», a conclu Van Tichelt.