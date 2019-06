Univercells reçoit plus de 12 millions d’euros de la fondation Bill & Melinda Gates

Cet argent permettra à Univercells et à son partenaire Batavia Biosciences (Pays-Bas) de développer un procédé de fabrication à moindre coût en vue de commercialiser un vaccin contre la rougeole et la rubéole. EdA

Univercells, basée à Gosselies et possédant une unité de production à Nivelles, a reçu une prestigieuse subvention de 14,3 millions de dollars (plus de 12,6 millions d’euros) de la part de la fondation Bill & Melinda Gates.

La société Univercells, basée à Gosselies et possédant une unité de production à Nivelles, a indiqué jeudi avoir reçu une subvention de 14,3 millions de dollars de la part de la fondation Bill & Melinda Gates. Cet argent permettra à la société et à son partenaire Batavia Biosciences (Pays-Bas) de développer un procédé de fabrication à moindre coût en vue de commercialiser un vaccin contre la rougeole et la rubéole. Univercells va adapter sa plateforme de bio production NevoLine pour fournir ce type de vaccin à un prix abordable dans les pays en voie de développement.

«Le manque d’approvisionnement en vaccins abordables freine les programmes de vaccination dans les pays en voie de développement. Les technologies actuelles de production de vaccins requièrent des coûts d’investissement et d’exploitation élevés et ne constituent pas une solution rentable et durable pour l’avenir. Univercells souhaite donc offrir une alternative en concevant des usines simplifiées basées sur des technologies de production intensifiées et automatisées. La plateforme de bio production NevoLine permettra de fournir un vaccin rougeole rubéole abordable, en minimisant les coûts d’investissements et de production», indiquent les responsables de l’entreprise.

En plus de développer cette plateforme en association avec Batavia Biosciences, il est prévu dans l’accord passé avec la Fondation qu’Univercells explore également l’utilisation de nouvelles technologies d’administration de vaccins en cours d’évaluation par la fondation Bill & Melinda Gates. Il s’agit du deuxième projet qu’Univercells mène avec cette Fondation.