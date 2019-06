Moussa Djenepo quitte le Standard et signe à Southampton

Le club anglais a officialisé la nouvelle sur son site ce jeudi: Moussa Djenepo rejoint la Premier League pour un montant de transfert avoisinant les 20 millions d’euros.

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, cette fois c’est officiel: Moussa Djenepo quitte le Standard de Liège et rejoint les rangs de Southampton, club de Premier League anglaise.

All aboard the Ralph Express! 🚂



Departing: Liège

Arriving: Southampton#saintsfc pic.twitter.com/J4a0Jj1qyW — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 13, 2019

«Nous sommes très heureux d’accueillir Moussa en tant que premier nouveau joueur à rejoindre notre équipe avant la saison à venir», a ainsi commenté sur le site officiel Ralph Hasenhüttl, le coach autrichien des “Saints”. «C’est un joueur excitant, avec un sang-froid incroyable et de bonnes capacités de finition, que nous surveillons de près depuis un certain temps. Nous avons été impressionnés par sa manière de s’adapter au football européen et par son impact dans de nombreux matchs. Nous nous intéressions à lui aussi en janvier dernier. Je suis donc ravi que nous puissions le faire entrer dans le club.»

Un joli montant pour les Rouches

Il s’agit là d’une belle opération pour le Standard, puisque le montant du transfert, avoisinant les 20 millions d’euros,

Cette somme pourrait cependant ne pas transiter longtemps dans les caisses du club liégeois.

En effet, des rumeurs venant d’Italie font état d’un accord pratiquement conclu entre le Standard et l’Inter de Milan pour le transfert de Zinho Vanheusden et Xian Emmers, le tout pour un total, peu crédible cependant, de 25 millions…