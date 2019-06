Le constructeur de poids lourds DAF réduit sa production et son personnel: 135 emplois supprimés

Le constructeur de poids lourds DAF réduira en juillet sa production pour la troisième fois de l’année, évoquant l’incertitude en Europe.

Cent trente-cinq emplois à durée déterminée passent à la trappe sur le site de Westerlo, rapporte la Gazet Van Antwerpen jeudi.

Après une année 2018 record, la production n’en finit plus de baisser en raison d’un carnet de commandes en berne. Elle passera en juillet de 220 à 200 camions de type CF et XF. Sur ces 200 unités, 178 poids lourds seront assemblés à Westerlo et Eindhoven, où 150 postes sont également supprimés, et 22 en Grande-Bretagne. Le site belge s’occupe des cabines et des axes des poids lourds.

La demande de camions est en diminution partout en Europe.