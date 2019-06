David Goffin rejoint les quarts à Rosmalen: «Une belle victoire»

David Goffin a rejoint les quarts de finale du tournoi sur gazon de Rosmalen, ce jeudi aux Pays-Bas. Où il a signé, hier, une deuxième victoire très convaincante malgré le vent.

David Goffin a vaincu le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 45) et un vent parfois violent, ce jeudi à Rosmalen pour rejoindre les quarts de finale du tournoi ATP 250 batave. Vainqueur 6-3, 7-5 de l’un de ses meilleurs amis sur le circuit, le N.1 belge (ATP 33 et tête de série N.5) a vécu «un match difficile vu les conditions très venteuses et le jeu de Pierre-Hugues, souvent en deux frappes et avec donc très peu d’échanges. C’était typiquement un match de tennis sur gazon où il fallait saisir la moindre opportunité. C’est que j’ai pu faire, je pense. Je suis content. C’est une belle victoire car ce n’était pas évident. Cette victoire augmente encore ma confiance car j’ai su rester calme malgré ces conditions, jouer avec le vent (l’utiliser) et m’adapter à ses variations. Clairement, il ne fallait pas s’attendre à un tennis très clean, très précis, c’était plutôt une question de s’accrocher et c’est que j’ai fait».

David Goffin, 28 ans, affrontera pour une place dans le dernier carré le vainqueur du duel entre le Français Adrien Mannarino (ATP 44), 30 ans, et l’Espagnol Fernando Verdasco (ATP 34), 35 ans, tête de série N.4.

David Goffin est le seul joueur belge engagé dans ce tournoi de préparation à Wimbledon, dont le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) est la tête de série N.1.

Le Liégeois n’a plus joué à Rosmalen depuis 2015. Il avait alors été battu 7-6 (7/1), 6-1, par le Français Nicolas Mahut, dans sa seule finale jouée sur gazon.