DIRECT | Eden Hazard présenté officiellement au Real Madrid

C’est ce jeudi, à 19 heures, que le Real Madrid présente officiellement son nouveau joyau, le capitaine des Diables rouges, Eden Hazard.

Si l’on n’est qu’au début de celui-ci, il s’agit déjà assurément de l’un des transferts marquants de ce mercato. Et ceci dit sans chauvinisme. Souvent pointé parmi les 5 ou 10 meilleurs joueurs au monde, Eden Hazard est très attendu au Real Madrid où Zinedine Zidane, en personne, a fait le forcing auprès de sa direction pour signer le capitaine des Diables rouges.

Avec ce transfert, Eden trace ainsi un chemin similaire à celui pris par un autre cadre des Diables rouges, Thibaut Courtois, un an plus tôt. Arrivé à Madrid en provenance de Chelsea lors du mercato de l’été dernier, le gardien belge est convaincu du «buzz» que sera la présentation officielle de Hazard auprès des supporters, dans un pays où il est de coutume de présenter les nouveaux venus sur la pelouse du stade et devant les fans.

