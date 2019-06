Ariana Grande reverse 250 000 dollars au planning familial

Féministe et engagée, la chanteuse Ariana Grande vient de reverser la totalité des bénéfices de son concert à Atlanta au planning familial. Une façon pour elle de montrer sa désapprobation par rapport à la loi anti-avortement signée par l’Alabama.

La chanteuse Ariana Grande n’a jamais caché son engagement pour la cause féministe. Elle le prouve une nouvelle fois en reversant les bénéfices de son concert donné à Atlanta en Georgie à Planned Parenthood, soit l’équivalent de notre planning familial.

This is incredible, @arianagrande — thank you!



We're so grateful for your longstanding commitment to supporting women’s rights & standing with Planned Parenthood to defend access to sexual and reproductive health care. #IStandWithPP #StopTheBans https://t.co/zFkBVONNK9