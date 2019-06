(Belga) Ce jeudi, il fera d'abord généralement sec avec, surtout dans l'est du pays, des éclaircies. Ailleurs, le ciel sera partiellement à très nuageux avec, sur l'extrême ouest, le risque d'une averse. L'après-midi, le ciel sera variable avec le développement d'averses qui pourront tourner en orage par endroits, selon les prévisions de l'IRM.

Les températures seront comprises entre 17 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 20 degrés en Campine. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales qui pourront atteindre les 50 ou 60 km/ h. Vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux dans la plupart des régions avec encore quelques pluies ou averses sur le centre et l'est du pays. Plus tard, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, et le temps deviendra généralement sec. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la côte et 26 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré. (Belga)