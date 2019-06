24 Heures du Mans - Toyota en pole provisoire, Vandoorne 7è et Martin 3è en GTE-Pro

(Belga) Toyota a signé la pole provisoire des 24 Heures du Mans, en France, après la première séance de qualifications ce mercredi soir. La BR1-AER de Stoffel Vandoorne occupe le 7è rang. Les Belges sont aux avant-postes en GTE-Pro avec le 3e temps pour l'Aston Martin de Maxime Martin et le 6e pour la Porsche de Laurens Vanthoor.

Toyota a signé la pole provisoire dans la première séance de qualifications ce mercredi au 24 Heures du Mans, dernière manche de la saison 2018/2019 du championnat du monde d'endurance. Déjà la plus rapide des essais libres, la Toyota de Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (G-B/Jap/Arg) a réédité sa performance en 3:17.161. La Toyota a tout de même été victime d'un accrochage avec une LMP2, mais sans trop de gravité puisqu'elle a pu reprendre la piste en fin de séance. Elle devance la BR1-AER de Stéphane Sarrazin/Egor Orudzhev/Sergey Sirotkin (Fra/Rus/Rus) et la Rebellion-Gibson de Thomas Laurent/Nathanaël Berthon/Gustavo Menezes (Fra/Fra/USA). 7e chrono à 3sec pour la BR1-AER de Stoffel Vandoorne/Mikhail Aleshin/Vitaly Petrov (Bel/Rus/Rus) qui a terminé la séance en rejoignant son stand au ralenti. En GTE-Pro, l'Aston Martin de Maxime Martin/Alexander Lynn/Jonathan Adam (Bel/G-B/G-B) a longtemps été la plus rapide mais signe finalement le 3e temps. 6e chrono pour la Porsche de Laurens Vanthoor/Kevin Estre/Michael Christensen (Bel/Fra/Dan). C'est la Ford de Harry Tincknell/Andy Priaulx/Jonathan Bomarito (G-B/G-B/USA) qui a été la plus rapide dans la catégorie. Les qualifications reprendront ce jeudi soir avec deux séances de deux heures à 19h puis 22h. (Belga)