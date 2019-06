Ligue des Nations de volley (d) - Les Yellow Tigers s'inclinent 3-1 face à l'Allemagne

(Belga) L'équipe nationale féminine de volley a été battue à l'issue de leur onzième rencontre de la Ligue des Nations, mercredi à Stuttgart. Les Yellow Tigers (FIVB 19) ont perdu 3-1 face à l'Allemagne (FIVB 15). Le score des sets a été le suivant: 25-21, 25-23, 24-26 et 25-16.

Après six victoires et cinq défaites, les Belges sont désormais huitièmes sur seize au classement grâce à son bilan de 5 victoires et 6 défaites. Mardi, les Tigers avaient battu les Pays-Bas (3-2). Jeudi, la Belgique rencontrera la République dominicaine (FIVB 10). La semaine prochaine (18-20 juin), des matches contre la Turquie (FIVB 12), l'Italie (FIVB 8) et le Brésil (FIVB 4) sont programmés à Ankara. Les six premières nations disputeront le tour final à Nanjing, en Chine. Pour demeurer dans cette compétition la saison prochaine, les Belges devront laisser derrière eux au moins un des trois autres nations challengers (Bulgarie, Pologne et République Dominicaine). Pour l'instant, seuls les Polonais devancent les Belges. (Belga)