Une zone bleue pour contrer les problèmes de parking autour de la gare de Huy

Une zone bleue sera prochainement mise en place dans les rues proches entourant la gare de Huy, ont annoncé mercredi les autorités communales locales à l'issue d'une réunion d'information avec les riverains. Le stationnement y était problématique car les places étaient quotidiennement occupées par les navetteurs de la SNCB, qui préféraient de la sorte éviter le parking payant.

Le stationnement autour de la gare de Huy fait polémique depuis quelques temps déjà. La gare est en effet dotée d'un parking payant, que les navetteurs préfèrent largement éviter, se garant dès lors dans les rues avoisinantes. À plusieurs reprises, l'autorité communale a été sollicitée afin de trouver une solution pour permettre aux riverains mais aussi aux professionnels et à leurs clients/patients de se garer.

Une solution a été dégagée et présentée mercredi aux riverains concernés. La Ville de Huy va ainsi mettre en place une zone bleue qui sera active de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi, et émettra une carte de stationnement à destination des riverains et des professionnels établis dans la zone concernée.

La zone bleue, d'une durée de deux heures, ne permettra plus aux navetteurs de stationner dans les rues proches de la gare. Quant à la carte de stationnement, qui aura une validité d'un an, elle ne peut être reliée qu'à une seule plaque d'immatriculation. Il est possible d'avoir maximum deux cartes de stationnement par ménage ou par siège d'activité, précisent les autorités communales.

A noter que le tarif pratiqué est différent pour les particuliers et les professionnels. Les premiers payeront 20 euros la première carte et 50 euros la seconde. Les professionnels, quant à eux, devront débourser respectivement 50 et 100 euros. Si ces cartes de stationnement ne donnent pas accès à une place réservée, elles permettent toutefois d'être dispensé de l'usage du disque dans les rues concernées par la zone bleue.

D'autres réunions avec les riverains devraient se tenir avant la mise en place effective de cette mesure.